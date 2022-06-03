Тбилиси, 3 июня 2022, 15:15 — REGNUM Брюсселю пора принимать политическое решение по вступлению в Евросоюз Грузии, Украины и Молдавии. Об этом 3 июня заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Шалва Папуашвили
Шалва Папуашвили
Parliament.ge

«Сегодня не время для ЕС смотреть на Грузию, Украину или Молдавию через щель критики, сегодня время принимать политическое решение», — сказал спикер парламента.

Он подчеркнул, что Брюссель сам дал сигнал об ускорении данного процесса. На этом основании грузинское правительство подало заявку о вступлении в ЕС в текущем году, а не в 2024-м, как планировалось раньше.

Напомним, Украина направила заявку на вступление в ЕС 1 марта. Правительства Молдавии и Грузии аналогичные заявки передали уже 3 марта. В то же время Брюссель периодически напоминает, что в Грузии в 2021 году не провели обещанную реформу судебной системы.

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