Тбилиси, 3 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Брюсселю пора принимать политическое решение по вступлению в Евросоюз Грузии, Украины и Молдавии. Об этом 3 июня заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«Сегодня не время для ЕС смотреть на Грузию, Украину или Молдавию через щель критики, сегодня время принимать политическое решение», — сказал спикер парламента.

Он подчеркнул, что Брюссель сам дал сигнал об ускорении данного процесса. На этом основании грузинское правительство подало заявку о вступлении в ЕС в текущем году, а не в 2024-м, как планировалось раньше.

Напомним, Украина направила заявку на вступление в ЕС 1 марта. Правительства Молдавии и Грузии аналогичные заявки передали уже 3 марта. В то же время Брюссель периодически напоминает, что в Грузии в 2021 году не провели обещанную реформу судебной системы.