Баткен, Киргизия, , 15:15 — REGNUM Перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух стран сегодня, 3 июня. Об этом сообщает киргизское пограничное ведомство.

Киргизские пограничники Gps.gov.kg

По данным киргизской стороны, конфликт вспыхнул около полудня в местности Булак-Башы Баткенской области Киргизии, когда киргизский пограничный наряд обнаружил пограничников Таджикистана, которые незаконно пересекли условную линию границы.

Таджикские военнослужащие не только проигнорировали требование киргизских коллег покинуть территорию Киргизии, но и открыли по ним огонь сначала из лёгкого стрелкового оружия, а затем и из миномётов.

Также киргизские пограничники зафиксировали переброску таджикской стороной тяжелой военной техники к линии границы Таджикистана и Киргизии.

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Через два часа перестрелка между пограничниками прекратилась. Сейчас на месте происшествия находятся пограничные представители Киргизии и Таджикистана.

На данный момент известно, что в ходе конфликта один киргизский пограничник получил огнестрельное ранение в голову, второй получил травму при погрузке груза. В заону конфликта из столицы направлена группа медиков.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 27 на 28 января 2022 года на киргизско-таджикской границе разгорелся вооружённый конфликт из-за перекрытия таджикскими пограничниками дороги в Баткенской области Киргизии.

В результате него огнестрельные ранения получили 11 киргизских пограничников и один мирный житель. Также оказались повреждены несколько жилых домов, здание войсковой части и высоковольтная линия электропередач. Из зоны боевых действий были эвакуированы более 24 тысяч киргизстанцев.

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