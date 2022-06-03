Салехард, 3 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 3 июня за сутки госпитализировали шесть человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 36 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 11 человек. Заразились коронавирусом 10 человек — на одного человека меньше, чем сутками ранее. Среди вахтовиков выявили одного человека с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 3 июня зарегистрировано 137 077 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 712 человек, 1042 скончался (ни одного за сутки).