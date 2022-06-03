Москва, , 15:14 — REGNUM Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин завершили спортивную карьеру. Об этом 3 июня сообщила тренер спорстсменов Светлана Алексеева.

Фигуристы Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР

«Ребята приняли решение завершить карьеру в мае, инициатива шла от Кирилла», — цитирует Алексееву ТАСС.

21-летняя Скопцова и 25-летний Алёшин выступали в танцах на льду. Они являются победителями финала юниорской серии Гран-при, юниорского чемпионата мира, а также чемпионата России среди юниоров.

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