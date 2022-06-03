Москва, 3 июня 2022, 15:14 — REGNUM Россия как крупный поставщик продовольствия и энергоресурсов менее уязвима к продовольственному и топливно-энергетическому кризисам, которые могут серьезно ухудшить уровень жизни населения даже в ЕС и США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Джон Доллман. Голод. 1904
Джон Доллман. Голод. 1904

«Также Россия вследствие проблем, связанных с неблагоприятным инвестиционным климатом, в меньшей степени интегрирована в систему международных экономических отношений, — отметил Мастеров. — Поэтому падение российской экономики в случае резкого ухудшения мировой финансово-экономической ситуации, может быть не таким резко выраженным, как в случае с рядом развитых зарубежных стран».

Вместе с тем Мастеров призвал не забывать, что в условиях санкций и нарушения экономических отношений с ведущими странами Россия столкнется с большими сложностями во многих отраслях промышленности, поскольку значительная часть используемого оборудования и производимой продукции зависима от поставок импортных комплектующих, в том числе высокотехнологичной продукции, включая микропроцессоры.

«Вместе с тем это вряд ли скажется на продовольственной и топливно-энергетической безопасности России, и российское население в целом выглядит защищенным от излишне негативных последствий», — подытожил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист рассказал, грозит ли миру новая волна банкротств, еще более мощная, чем та, что была в 2008–2009 годы.

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