Саарбрюккен, Германия, , 15:14 — REGNUM Огонь по двум сотрудникам немецкой полиции открыл пожилой мужчина в городе Саарбрюккен в ходе обыска его квартиры. Об этом 3 июня сообщает главное управление полиции германской федеральной земли Сар.

Стрельба Niels Noordhoek

«Когда полицейские и служащие города Саарбрюккен прибыли домой к 67-летнему мужчине, чтобы провести обыск в его квартире на основании ордера, выданного административным судом земли Саар, тот выстрелил в полицейского», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого правоохранитель был ранен и его доставили в медучреждение и отмечается, что второй полицейский получил ранения осколками разбившегося стекла.

Кроме этого, добавляется, что полиция сразу после происшествия оцепила район, призвав остальных жителей не покидать свои дома и не подходить к окнам. При этом отмечается, что мотивы и причины преступления в данный момент выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате стрельбы у церкви в американском штате Айова погибли три человека, в том числе сам нападавший.