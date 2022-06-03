Москва, 3 июня 2022, 15:11 — REGNUM Предсказания о скором «экономическом урагане» выглядят вполне оправданно, если учесть диспропорции, которые сформировались между финансовым и реальным секторами мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Банкрот
Банкрот

«Нарушение логистических цепочек наносит серьезный удар по многим отраслям промышленности, ведет к дезорганизации нормальных экономических отношений, срыву производственных процессов и поставок продукции на рынок, — констатировал он. — Всё это провоцирует товарный дефицит и ведет к ускорению инфляции, бороться с которой в сложившихся условиях крайне сложно, поскольку инструменты денежно-кредитной политики не позволяют устранить все ключевые факторы».

Происходящие процессы, как отметил Мастеров, ведут к снижению реальных располагаемых доходов населения, снижению спроса и угнетению деловой активности.

«В этих условиях могут обостриться проблемы, связанные в том числе с диспропорциями между финансовым и реальным секторами экономики, вызвав волну банкротств, спровоцировав резкое обострение ситуации на мировых финансовых рынках по еще более жесткому сценарию, чем это было во время мирового финансового кризиса в 2008–2009 годах, — полагает Мастеров. — В складывающихся условиях прогнозы и опасения о так называемом «экономическом урагане» представляются вполне оправданными и обоснованными».

По его мнению, по мере накопления негативных эффектов может произойти их взаимное усиление, что в определенный момент рискует вызвать резкую дестабилизацию обстановки на мировых рынках и в экономике большого числа стран.

«Большие опасения в этой связи вызывает предстоящий осенне-зимний период, когда может обостриться проблема высокой стоимости и дефицита энергоресурсов, а также дефицита продовольствия, запасы которого, по некоторым оценкам, могут достичь критически низких значений через несколько месяцев», — предположил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, какие предпосылки позволяют предполагать резкое ухудшение финансово-экономической ситуации во всем мире.

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