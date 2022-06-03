Москва, , 15:11 — REGNUM Предсказания о скором «экономическом урагане» выглядят вполне оправданно, если учесть диспропорции, которые сформировались между финансовым и реальным секторами мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Банкрот

«Нарушение логистических цепочек наносит серьезный удар по многим отраслям промышленности, ведет к дезорганизации нормальных экономических отношений, срыву производственных процессов и поставок продукции на рынок, — констатировал он. — Всё это провоцирует товарный дефицит и ведет к ускорению инфляции, бороться с которой в сложившихся условиях крайне сложно, поскольку инструменты денежно-кредитной политики не позволяют устранить все ключевые факторы».

Происходящие процессы, как отметил Мастеров, ведут к снижению реальных располагаемых доходов населения, снижению спроса и угнетению деловой активности.

«В этих условиях могут обостриться проблемы, связанные в том числе с диспропорциями между финансовым и реальным секторами экономики, вызвав волну банкротств, спровоцировав резкое обострение ситуации на мировых финансовых рынках по еще более жесткому сценарию, чем это было во время мирового финансового кризиса в 2008–2009 годах, — полагает Мастеров. — В складывающихся условиях прогнозы и опасения о так называемом «экономическом урагане» представляются вполне оправданными и обоснованными».

По его мнению, по мере накопления негативных эффектов может произойти их взаимное усиление, что в определенный момент рискует вызвать резкую дестабилизацию обстановки на мировых рынках и в экономике большого числа стран.

«Большие опасения в этой связи вызывает предстоящий осенне-зимний период, когда может обостриться проблема высокой стоимости и дефицита энергоресурсов, а также дефицита продовольствия, запасы которого, по некоторым оценкам, могут достичь критически низких значений через несколько месяцев», — предположил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, какие предпосылки позволяют предполагать резкое ухудшение финансово-экономической ситуации во всем мире.

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