Москва, 3 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Рынок бытовой техники и электроники России сильно интегрирован в мировой рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Электроплита

«Россия отказалась от производства телевизоров «Рубин», «Горизонт», отечественных марок холодильников и стиральных машин, предпочитая сборку зарубежных моделей, мотивируя это тем, что удешевляется производство и появляются рабочие места. Зарубежные компании встроили эти сборочные производства в свои технологические цепочки.

В этих условиях если крупнейшие зарубежные производители ушли с нашего рынка (как Bosh, Apple), то и ассортимент должен сократиться, процентов на 30-50.

Плюс нарушена логистика, часто осознано. А ряд мировых производителей занял позицию «И вашим, и нашим» (тот же Samsung), что-то поставляя, а что-то нет. Какие-то товарные позиции на рынке остаются за счет товарного запаса, но он, увы, исчерпаем.

Дальнейший сценарий во многом зависит от того, насколько крупнейшие производители готовы рисковать. Ведь любые «серые» или параллельные поставки (через казахские предприятия, например), на которые правительство совершенно справедливо делает ставки, прослеживаемы.

Даже если товар прошел границу, он будет продаваться в магазинах крупных торговых сетей, которые можно отследить и выявить место, откуда товар пришел, несложно.

К сентябрю точка «падения» будет пройдена и далее заработают новые схемы поставки. Товар в Россию с дружественных стран начнет поступать, но всей привычной линейки уже придется увидеть.

И, похоже, снова «расцветут» спекулянты. Выход видится в масштабной программе возрождения российского производства, государственно-частного партнерства. И это должны быть детальные планы минимум на две пятилетки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ассортимент бытовой техники и электроники в российских магазинах стал меньше из-за приостановки поставок из-за рубежа и проблем с отечественным производством.

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