Москва, 3 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В настоящее время есть ряд серьезных предпосылок, позволяющих предполагать резкое ухудшение финансово-экономической ситуации во всем мире. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Первое — резкий рост цен на энергоресурсы, который создает серьезные проблемы практически для всех отраслей экономики в большинстве стран, — сказал Мастеров. – Высокие цены на энергоресурсы ведут в первую очередь к росту цен на бензин и на топливо, что неизбежно влечет рост себестоимости производства в любых отраслях промышленности, независимо от технологических особенностей и ресурсной базы».

Второй фактор — серьезные проблемы с логистикой, которые возникли еще во время пандемии под влиянием ограничений и усугубились в 2022 году с развитием украинского кризиса, разрывом отношений стран Запада с Россией, введением масштабных санкций, напрямую затронувших логистику и нарушивших воздушное и морское сообщение между странами.

«Третий неблагоприятный фактор — нарастание продовольственного дефицита», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что «экономический ураган» уже хорошо виден в США и Европе, а в дальнейшем будет только набирать силу.