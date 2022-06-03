Лашкаргах, Афганистан, 3 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В афганской провинции Гильменд один человек погиб и трое получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Авария

Хафиз Рашид, директор департамента информации и культуры провинции Гильменд, заявил, что автомобиль перевернулся вечером 2 июня на шоссе Гильменд — Кандагар.

По его словам, в результате автоаварии один человек погиб, ещё трое, в том числе женщина, получили ранения.

Он подчеркнул, что все жертвы этого дорожно-транспортного происшествия являются членами одной семьи.