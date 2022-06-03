Белгород, 3 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Ключи от новых 69 автобусов получили 3 июня руководители школ Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Altai-republic.ru Школьные автобусы

Технику передали в 66 учебных заведений из 15 муниципалитетов. Новый школьный транспорт заменит те автобусы, срок эксплуатации которых превысил 10 лет.

«Безопасность детей — наш главный приоритет. У нас много детей, проживающих в удалённых сёлах и хуторах. И нам нужно обеспечивать их безопасный переезд к школам», — отметил на торжественной церемонии губернатор Вячеслав Гладков.

В 2022 году белгородские власти приобретение 132 школьных автобусов выделили 400 млн рублей.