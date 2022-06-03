Чебоксары, , 15:08 — REGNUM Региональный представитель производственного предприятия в Чувашии получил условный срок за хищение продукции на 13 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Разбирательства начались после выявленной недостачи большого объёма продукции на российском предприятии по производству средств защиты растений. Правоохранители установили, что порядка 20 тонн произведённой продукции вывез региональный представитель компании.

«[Вывез] по договору, заключённому с одной из агрофирм Чувашии. Но груз в регион не поступил — злоумышленник реализовал его самостоятельно, а вырученные средства присвоил», — говорят в полиции.

Правоохранители отмечают, что фигурант уголовного дела признал вину, сообщив, что не собирался поставлять продукцию.

Злоумышленнику инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Калининский районный суд Чебоксары признал мужчину виновным, назначив четыре года условного срока. Отмечается, что приговор вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Чебоксарском районе Чувашии назначен условный бывшей заведующей отделения центра социального обслуживания населения. Её признали виновной в присвоении и растрате имущества.

Подробнее: Экс-главу отделения центра соцобслуживания в Чувашии уличили в присвоении