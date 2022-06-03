Чебоксары, 3 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Региональный представитель производственного предприятия в Чувашии получил условный срок за хищение продукции на 13 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Разбирательства начались после выявленной недостачи большого объёма продукции на российском предприятии по производству средств защиты растений. Правоохранители установили, что порядка 20 тонн произведённой продукции вывез региональный представитель компании.

«[Вывез] по договору, заключённому с одной из агрофирм Чувашии. Но груз в регион не поступил — злоумышленник реализовал его самостоятельно, а вырученные средства присвоил», — говорят в полиции.

Правоохранители отмечают, что фигурант уголовного дела признал вину, сообщив, что не собирался поставлять продукцию.

Злоумышленнику инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Калининский районный суд Чебоксары признал мужчину виновным, назначив четыре года условного срока. Отмечается, что приговор вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Чебоксарском районе Чувашии назначен условный бывшей заведующей отделения центра социального обслуживания населения. Её признали виновной в присвоении и растрате имущества.

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