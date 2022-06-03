Москва, 3 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Глава Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов обратился к подписчикам своего ТГ-канала с призывом посетить сайт «Аллея Ангелов», который начал свою работу в День защиты детей.

Миссия «Сути времени» на Донбассе Памятник детям Донбасса

«Наконец, случилось то, что давно должно было случиться — в День защиты детей начал работу сайт, посвященный Аллее Ангелов и детям, погибшим от рук украинских националистов. Каждый должен зайти, чтобы понять, какая трагедия разворачивалась на глазах всего мира эти восемь лет. Зайдите и зажгите свечу — дети должны жить», — написал Роман Карманов.

На стартовой странице сайта помещена фотография памятника «Детям Донбасса, детям войны», который был установлен 1 июня 2017 года в донецком парке имени Ленинского комсомола.

Его прототип — 13-летний мальчик из села Буткевич Кирилл Сидорюк, который ценой собственной жизни спас свою 9-летнюю сестру Таню во время обстрела со стороны Украины в августе 2014-го. В этом году Кириллу Сидорюку исполнился бы 21 год.