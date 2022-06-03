Самара, 3 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. 1,3 млрд рублей может получить Самарская область на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Zhazh.ru Теплотрасса

Сообщается, что этот вопрос был рассмотрен на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. В этом заседании принял участие и глава Самарской области Дмитрий Азаров. Он представил заявки области на предоставление финансирования для развития инфраструктуры.

Отмечается, что по результатам заседания области было одобрено выделение финансирования в размере 1,3 млрд рублей на реализацию двух крупных проектов модернизации и реконструкции коммунальной инфраструктуры.

Одним из проектов является реконструкция системы теплоснабжения в Куйбышевском районе Самары со строительством котельной. Этот проект планируется реализовать в 2022 году.

Вторым проектом является модернизация теплотрассы в Самаре. Реализовать его также планируется в текущем году. В результате качество предоставления коммунальных услуг вырастет для более чем 126 тысяч жителей области.