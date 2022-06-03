Нижний Новгород, , 15:06 — REGNUM Доля отечественной продукции составляет около четверти программных продуктов в промышленности. Об этом 3 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на на пленарном заседании седьмой ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доля отечественных программных продуктов, которые сейчас задействованы на именно промышленных предприятиях, невелика. Она не превышает четверти от всех внедрённых технологий, выполняющих ключевые функции. Это управление данными о продукции, диспетчеризация, сбор информации со станков и ряд других», — заявил Мишустин.

«Поэтому у отечественных разработчиков есть все возможности заполнить рынок такого программного обеспечения», — указал он.