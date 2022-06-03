Нижний Новгород, 3 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Доля отечественной продукции составляет около четверти программных продуктов в промышленности. Об этом 3 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на на пленарном заседании седьмой ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Доля отечественных программных продуктов, которые сейчас задействованы на именно промышленных предприятиях, невелика. Она не превышает четверти от всех внедрённых технологий, выполняющих ключевые функции. Это управление данными о продукции, диспетчеризация, сбор информации со станков и ряд других», — заявил Мишустин.

«Поэтому у отечественных разработчиков есть все возможности заполнить рынок такого программного обеспечения», — указал он.