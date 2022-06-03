Севастополь, 3 июня 2022, 15:05 — REGNUM Губернатор Севастополя Михаил Развожаев возмутился созданием «элитных зон» на территории пляжа «Хрустальный», напомнив, что территория — общедоступная. Вопрос обсуждался 3 июня на заседании правительства города, сообщили в пресс-службе правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня 2022 году в Севастополе должны открыться 24 пляжа. Между тем, сегодня, 3 июня, на пляже «Аквамарин», который входит в данный перечень, ребёнок получил травму при падении на него качелей.