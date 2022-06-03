Севастополь, 3 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев возмутился созданием «элитных зон» на территории пляжа «Хрустальный», напомнив, что территория — общедоступная. Вопрос обсуждался 3 июня на заседании правительства города, сообщили в пресс-службе правительства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Хрустальный в Севастополе

«По поводу пляжа «Хрустальный»: какие вы там собираетесь устраивать элитные зоны? Это общедоступный городской пляж, и всегда таким был. Мало того, что там операторы стройкой занимаются — уже сколько объясняем, что так не должно быть и не будет. Наведите там порядок с этими ларьками», — поручил Михаил Развожаев главе департамента городского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня 2022 году в Севастополе должны открыться 24 пляжа. Между тем, сегодня, 3 июня, на пляже «Аквамарин», который входит в данный перечень, ребёнок получил травму при падении на него качелей.