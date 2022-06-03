Ханты-Мансийск, , 15:05 — REGNUM Новым главным тренером ханты-мансийского хоккейного клуба «Югра» стал Эдуард Занковец. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба команды.

Хоккей

«Главным тренером «мамонтов» в новом сезоне станет Эдуард Занковец, который ранее возглавлял «Металлург» из Новокузнецка», — говорится в сообщении.

Помогать главному тренеру будут Александр Макрицкий и Сергей Громов.

В сезоне 2021/22 «Металлург» под руководством Занковеца занял пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), но в первом раунде уступил «Горняку-УГМК».

В сезоне 2020/21 Занковец работал в санкт-петербургском «Динамо», которое проиграло «Югре» в полуфинале Кубка Петрова в седьмом матче серии.