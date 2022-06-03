Севилья, Испания, , 15:05 — REGNUM Глава правительства Андалусии и кандидат на переизбрание в этой должности от «Народной партии» (Partido Popular) Хуанма Морено объявил, что в случае повторного голосования в следующем созыве законодательного собрания во всех больничных палатах Андалузской службы здравоохранения будет бесплатное телевидение и Wi-Fi. Об этом пишет агентство EFE.

Испания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, это произойдёт, когда закончатся контракты, подписанные предыдущим социалистическим правительством.

Морено, выступавший на партийном мероприятии перед военным госпиталем в Севилье в первый день избирательной кампании, сказал, что «нет никакого смысла» в том, что государственные медицинские центры платят за телевидение, и что в них нет бесплатного Wi-Fi.