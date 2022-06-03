Донецк, 3 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Заместитель командира одного из подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Демченко заявил о похищении дочери Службой безопасности Украины (СБУ).

Obozrevatel.ua СБУ

«16 апреля посредством Telegram мне дочь написала: «Срочно набери». Дозвониться к ней не смог. Потом мне пришло сообщение: «Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23.00 с тобой выйдут на связь». Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: «Мы представляем силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или будет не такая, как вы хотите», — сказал он на брифинге.

По его словам, сотрудники украинских спецслужб пытались склонить его к сотрудничеству, но разговора у них не получилось.

«После этого они пропали. Все попытки разыскать мою дочь. Я сам был в плену, и выходы на СИЗО и ИВС у меня есть. Кати нет ни в СИЗО, ни в ИВС. По СБУ она не проходит. Где она находится, я не имею понятия», — добавил он.