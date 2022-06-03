Мюнхен, Германия, , 15:11 — REGNUM Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Баварии на юге Германии. Есть погибшие и раненые, сообщает 3 июня издание Focus.

Скорая помощь. Германия bhossfeld

Авария произошла примерно в полдень недалеко от общины Гармиш-Партенкирхен, её причины пока неизвестны. Некоторые вагоны опрокинулись.

Сообщается о как минимум троих погибших. Есть пострадавшие с тяжёлыми травмами. На месте проводится спасательная операция. Авария произошла возле туннеля Фархантер, который закрыли в направлении Гармиш-Партенкирхена.

Указано также, что поезд курсировал между Мюнхеном и Гармишем. В нём могло находиться большое количество студентов.

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