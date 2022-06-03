Прага, , 15:03 — REGNUM Чехия и Польша не планируют отказываться от оказания Украине всесторонней помощи, а, напротив, намерены её усилить. Об этом 3 июня после совместного заседания правительств обеих стран в Праге заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что в этом вопросе Варшава и Прага солидарны.

«У нас с польскими коллегами весьма схожие взгляды на необходимость всесторонней помощи Украине, которую мы намерены активно продолжать, включая поставки военной техники», — подчеркнул Фиала.

Также на совместном заседании двух правительств стороны обсудили приоритеты Чехии во время её полугодового председательства в Евросоюзе, начинающегося 1 июля, пишет РИА Новости. Участники встречи также поделились опытом с размещением в своих странах беженцев с Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине марте премьер-министры Польши и Чехии посетили Украину. Матеуш Моравецкий и Петр Фиала прибыли в страну, чтобы выразить безоговорочную поддержку суверенитета Украины со стороны Евросоюза.

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