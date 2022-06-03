Москва, , 15:01 — REGNUM В России фасады ещё многих школ и панельные дома с 9-ти и 12-ти этажами, которые имеют повышенную прочность и могут ещё прослужить по стране, но не выглядят современно и привлекательно, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«Наиболее легкий и относительно недорогой способ обновления это декорирование с использованием металлолиста с профилем и без.

Сегодня капремонт и утепление фасадов с заменой окон и коммуникаций у подрядчиков большую роль играют технологии и материалы — преимущественно это металл, стекло и пластик.

Обновление фасадов сейчас делают из металла и огнеопасных материалов (каменная вата), это и экономно и повышается энергоэффективность дома», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ разработал «дорожную карту» по увеличению использования стали при строительстве школ, детсадов и жилых домов, в том числе в программах реновации.

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