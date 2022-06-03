Москва, 3 июня 2022, 15:01 — REGNUM В России фасады ещё многих школ и панельные дома с 9-ти и 12-ти этажами, которые имеют повышенную прочность и могут ещё прослужить по стране, но не выглядят современно и привлекательно, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ разработал «дорожную карту» по увеличению использования стали при строительстве школ, детсадов и жилых домов, в том числе в программах реновации.
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