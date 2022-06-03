Ереван, , 15:01 — REGNUM Предприятия Армении несут убытки из-за резкого укрепления драма на валютном рынке. Об этом 3 июня заявила группа бизнесменов, на пресс-конференции в Ереване.

Армения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Директор завода алкогольных напитков «Араратский Абрикон» Карен Хачикян отметил, что за последний месяц курс национальной армянской валюты вырос на 15%. Он не замечает такого же роста экономической активности в стране и считает сложившейся курс искусственным.

«Например, при цене 520 драмов за доллар мы ещё могли получать прибыль, продавая товар себестоимостью 500 драмов. Теперь товар с такой же себестоимостью мы вынуждены продавать за 430 драмов или повышать цены», — сказал Хачикян.

Он добавил, что в добавок к этому, предприятию приходится платить налог на прибыль, имея убытки. При экспорте учитывается иностранная валюта, и формально компания получает прибыль. Бизнесмены призывают власти вмешаться, иначе армянскую продукцию с рынков вытеснят конкуренты.