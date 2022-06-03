Минск, , 15:00 — REGNUM Бесконтрольной раздачи оружия людям, как это было сделано киевским режимом на Украине, в Белоруссии не будет. Об этом 3 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко, его слова приводит пресс-служба президента республики.

Президент Белоруссии Александ Лукашенко President.gov.by

Как указал Лукашенко, ранее по его инициативе было решено создать в республике войска территориальной обороны.

При этом он подчеркнул, что такой бесконтрольной раздачи оружия, какая была проведена на Украине, в Белоруссии не будет.

«Все наши территориалы приписаны, организованы в полки, батальоны. Мы знаем фамилии, все их данные. И оружие для них заготовлено — на каждый район, каждый батальон», — уточнил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, каким будет народное ополчение Белоруссии.