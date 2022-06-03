Севастополь, 3 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Ребёнок получил травмы в результате падения качелей на пляже «Аквамарин» в Севастополе. Об этом сообщили 3 июня в департаменте здравоохранения города.

Пляж

Инцидент произошёл около 10:25. Ребёнка госпитализировали в больницу №5.

«После осмотра дано заключение, что ребенок получил ушибы шейного отдела позвоночника, лобной и затылочной областей. Отпущен домой, госпитализация не потребовалась», — уточнили в депздраве.

В департаменте городского хозяйства города сообщили, что начали проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя опубликовали перечень пляжей, который будут работать с 15 июня. «Аквамарин» входит в данный перечень.