Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM Бывший чемпион России в беге на 400 метров Александр Хютте, который в сентябре 2021 года задерживался в Петербурге с наркотиками в кроссовке, вновь попал в поле зрения полиции. На этот раз из-за избиения двух человек он стал фигурантом уголовного дела с подпиской о невыезде в качестве меры пресечения, сообщили 3 июня ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Избиение Pixabay.com

33-летий житель Петербурга Александр Хютте получил широкую известность благодаря своим высоким спортивным достижениям. В его биографии значатся четыре победы в чемпионате России в беге на короткие дистанции. Также в 2011 году он стал победителем командного чемпионата Европы. Однако в 2015 году его дисквалифицировали на четыре года из-за допинга, после чего жизнь спортсмена сильно изменилась.

Осенью 2021 года, через несколько дней после своего дня рождения, Хютте был задержан полицией. Из-за подозрительного поведения мужчину досмотрели и обнаружили в кроссовке пакетик с наркотиками. Весной 2022 года мужчина вновь попал в полицию. Как рассказали в Главке МВД, 3 мая в дежурную часть УМВД России по Приморскому району из медицинского учреждения поступила телефонограмма. В ней сообщалось, что в стационар поступил сильно избитый 64-летний мужчина с серьезными травмами лица и глаза.

«На мужчину напал неизвестный в парадной дома 137 по Приморскому проспекту», — уточнили в ведомстве.

Спустя 20 дней в отдел вновь поступила телефонограмма из медучреждения, на этот раз жертвой неизвестного на тот момент хулигана стала 48-летняя женщина. Её, как и предыдущую жертву, мужчина избил в парадной дома. Основные удары нападавший нанес по голове и лицу. После оказания медпомощи потерпевшая была отпущена на амбулаторное лечение. В тот же день полиция задержала бывшего спортсмена Александра Хютте.

«25 мая было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — подытожили в Главке, уточнив, что сначала он был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, а затем суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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