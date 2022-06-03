Екатеринбург, 3 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Свердловской области отменён масочный режим. Соответствующий указ 3 июня подписал глава региона Евгений Куйвашев, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

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С 4 июня жители области не обязаны носить маски в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси, на парковках и в ряде других мест. Теперь работодатели могут не обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты.

При этом в регионе сохраняются рекомендации по самоизоляции для людей старше 60 лет. Медучреждения продолжают оставаться в режиме готовности к реагированию на эпидситуацию.