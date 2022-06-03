Москва, 3 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Киевские власти не чурались искажения истории и фальсификации фактов. Об этом в ходе выступления по видеосвязи на первом образовательном форуме вузов России и Донбасса, который проходит в Ростове-на-Дону, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кравцов

«Пятого мая я был в Донецке. Подробно обсуждали с главами республик вопрос, связанный с подготовкой учителей, в том числе на освобожденных территориях. К сожалению, киевский режим не гнушался ничем, в том числе искажением истории, фальсификации фактов. У нас есть все доказательства», — сказал Кравцов.

По его словам, специалисты проанализировали более 300 школьных учебников по истории, географии, литературе: «Дети не виноваты, что их вводили в заблуждение. На мой взгляд, лучший способ — это когда ребята узнают правду, общаясь со школьниками из разных регионов нашей страны. Мы такое взаимодействие обеспечим».