Москва, 3 июня 2022, 14:54 — REGNUM Рассуждать о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас нет смысла даже теоретически, заявила 3 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова поблагодарила всем, кто предлагает свою посредническую роль, «но заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, не стоит».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что провокации стали уже политическим кредо Соединенных Штатов.
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