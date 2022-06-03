Москва, 3 июня, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Рассуждать о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас нет смысла даже теоретически, заявила 3 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Честно говоря, я не вижу сейчас смысла даже теоретически рассуждать об этом вопросе (встречи Путина и Зеленского)», — сказала она на брифинге.

Захарова поблагодарила всем, кто предлагает свою посредническую роль, «но заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, не стоит».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что провокации стали уже политическим кредо Соединенных Штатов.

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