Ташкент, , 14:53 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали историческую Декларацию об укреплении вечной дружбы и союзничестве. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Напомним, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в Ташкенте с официальным визитом.

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Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано 11 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-таджикского сотрудничества.