Ташкент и Душанбе договорились о вечной дружбе и союзничестве
Ташкент, 3 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали историческую Декларацию об укреплении вечной дружбы и союзничестве. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Напомним, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в Ташкенте с официальным визитом.
Vodiymedia.uz
Таджикистан и Узбекистан
Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано 11 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-таджикского сотрудничества.
«В их числе «Дорожная карта» по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества в сфере промышленной кооперации, Соглашение между министерствами культуры в области культуры и искусства на 2022–2023 годы, «Дорожная карта» по развитию двустороннего сотрудничества между Джизакской областью Узбекистана и Согдийской областью Таджикистана, Меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального природопользования и Меморандум о сотрудничестве в отрасли шелководства», — сообщает пресс-служба.