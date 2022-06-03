Ташкент, 3 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали историческую Декларацию об укреплении вечной дружбы и союзничестве. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Напомним, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в Ташкенте с официальным визитом.

Vodiymedia.uz Таджикистан и Узбекистан

Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано 11 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-таджикского сотрудничества.