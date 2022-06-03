Оренбург, 3 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Оренбурге директор лицея № 1 привлечена к административной ответственности за нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций, сообщили в пресс-службе Центрального райсуда города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

В ходе прокурорской проверки установлено, что третьекласснику неоднократно в школе причиняли физическую боль. Это произошло из-за ослабления контроля и внимания со стороны классного руководителя, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны руководства школы за действиями педагогического коллектива, в том числе направленных на соблюдение охраны жизни и здоровья обучающихся

Как сообщает портал orenday.ru, поводом к составлению административного протокола стала травля ученика. Всю весну мальчик был вынужден заниматься дистанционно, поскольку мать переживала за ментальное и физическое состояние сына. С буллингом школьник столкнулся ещё в 2020 году. Тогда ребёнок возвращался домой с синяками и испорченной одеждой. Одноклассники толкали ребенка и тыкали ручкой. Женщина обратилась в полицию. Директор школы попросила забрать заявление, пообещав, что всё будет хорошо. Однако ситуация не изменилась.

Суд постановил признать должностное лицо — директора лицея — виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначен штраф в размере 20 тыс. рублей в доход государства.