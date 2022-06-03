Мурманск, 3 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Мурманской области зафиксировали первый случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Клещ

По данным ведомства, обращаемость по поводу присасывания клещей в этом году не превышает среднемноголетних значений. Случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом среди жителей Мурманской области отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области от укусов клещей пострадали более тысячи человек.