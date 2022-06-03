Казань, , 14:53 — REGNUM В Татарии регистрируется рост количества нарушений при перемещении гражданами наличных денежных средств. За январь–май 2022 года в аэропорту Казани пресекли 88 попыток незаконного вывоза валюты, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Таможня Popadius

В 2021 году за этот же период было выявлено 36 подобных фактов. Все попытки нарушить таможенные правила регистрировались при вывозе. Пассажиры пытались незаконно перевезти евро, доллары и рубли.

Наиболее популярными направлениями для вывоза наличности стали Турция, Объединенные Арабские Эмираты и страны Средней Азии.

Наличность чаще всего предпочитают вывозить в багаже или в одежде.

Таможенники международного аэропорта Бегишево за 5 месяцев в 2021 году и в этом году не выявили ни одного факта незаконного перемещения валюты.

ИА REGNUM напоминает, со 2 марта 2022 года действует указ президента России Владимира Путина об ограничении на вывоз иностранной валюты. Граждане могут перевозить не более 10 тыс. долларов США.

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