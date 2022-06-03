Киев, 3 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Украина подписала соглашение с американской компанией Westinghouse о поставках топлива для всех своих атомных электростанций, дабы положить конец зависимости страны от российских поставок, заявила 3 июня государственный оператор АЭС Украины, как передает Reuters.

(сс) VargaA Энергоблок 1. Хмельницкая АЭС

Соглашение также увеличивает с 9 до 5 количество новых атомных блоков, которые будет строить Westinghouse, также компания откроет в стране инженерный центр.

На Украине есть четыре действующие атомные электростанции, самая крупная из которых, Запорожская АЭС, перешла под контроль России, но пока еще обслуживается украинскими техниками.

Сделка с Westinghouse, основанная на более ранних соглашениях, предусматривает, что американская компания будет поставлять топливо для всех атомных станций Украины.

Атомная энергетика покрывает около половины всех потребностей Украины в электроэнергии, и министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в будущем Украина может стать поставщиком электроэнергии в Западную Европу.

Согласно заявлению государственное предприятие по атомной энергетике «Энергоатом», Украина намерена модернизировать атомные энергоблоки, которые будут производить чистую, безопасную и надежную энергию без российского влияния.