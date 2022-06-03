Бухарест, 3 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Бывший президент Румынии Траян Бэсеску освободил занимаемую им протокольную виллу, расположенную в элитном пригороде Бухареста. Об этом 3 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, срок пребывания Бэсеску в государственной резиденции истек еще 1 июня, однако экс-глава страны попросил «еще немного времени, чтобы упаковать чемоданы».

«У меня нет личных сожалений по поводу того, что меня выселили из виллы, — отметил, в частности, Бэсеску. — Я купил очень хорошую квартиру, на которую юрисдикция государственных органов распространяться не будет».

Напомним, 28 марта автономная Администрация протокольного наследия Румынии (RA-APPS) обязала бывшего румынского лидера покинуть виллу, в которой он проживал последние 17 лет. Одновременно рассматривается вопрос о его выселении из государственной квартиры в центре Бухареста.

Т. Бэсеску занимал пост президента Румынии с 2004-го по 2014-й годы.