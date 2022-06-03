Самара, , 14:50 — REGNUM Более 63 млрд рублей инвестировано в экономику Самарской области в первом квартале 2022 года. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба областного министерства экономического развития и инвестиций.

Инвестиции

«По результатам работы за первый квартал Самарская область обеспечила привлечение инвестиций в основной капитал на уровне 63,9 млрд рублей, превысив показатели первого квартала прошлого года, который был рекордный по динамике роста (более 56% или 57,6 млрд руб.), что подтверждает высокие темпы развития экономики», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Сообщается, что основные объёмы инвестиций были направлены в регионе на развитие обрабатывающих производств, в электроэнергетику, связь, транспорт, а также в добычу полезных ископаемых. При этом инвестиции в обрабатывающие производства сосредоточены в основном в нефтепереработке, химическом производстве и автомобилестроении, а также в производстве оборудования и транспортных средств.

Отмечается, что в области реализуются масштабные инфраструктурные проекты, такие как возведение мостового перехода через реку Волга, запуск железнодорожной ветки к особой экономической зоне «Тольятти», они будут способствовать развитию данной территории, а также привлечению новых инвесторов.

«Работа над улучшением инвестиционного климата в Самарской области — абсолютный приоритет. Недавно опубликованный национальный рейтинг административного давления, где регион в очередной раз показал хорошую динамику роста, поднявшись за год с 34 на 22 место — результат кропотливой работы всех органов власти», — заявил Богданов.

Отмечается, что по результатам реализации инвестпроектов в текущем году в регионе планируют открыть свыше 20 новых производств.