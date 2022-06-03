Ульяновск, , 14:49 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрирован случай укуса человека гадюкой. Его доставили в реанимацию с признаками анафилактического шока, врачам удалось его спасти. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Змея Иван Шилов © ИА REGNUM

Пострадавшего от укуса гадюки доставили в областной центр специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова. Отмечается, что у него были признаки и анафилактического шока, после оказания помощи в реанимации его перевели в токсикологическое отделение.

Заведующий отделением учреждения Петр Блохин сообщает, что после стабилизации состояния мужчину выпишут из больницы. он также отмечает, что в 2022 году это первый случай укуса человека гадюкой в Ульяновской области.

В состав яда гадюки входят токсичные для человека ферменты, которые разрушает стенки капилляров и кровеносных сосудов, образуют тромбы и нарушают кровообращение. Врачи напоминают, что при укусе нужно обездвижить повязкой поражённую конечность и в первые 5 — 10 минут следует провести отсасывание яда (при возможности — отсосом или резиновой грушей).

Петр Блохин обращает внимание на то, что отсасывание яда ртом может быть «неоднозначной процедурой, так как яд может всосаться со слизистой полости рта и вызвать отёк слизистой», как при отёке квинке.

Отметим, что в Ульяновской области регистрируют также сотни случаев укуса клещей. Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года зарегистрировали 497 случаев присасывания клещей, в том числе 310 — в Ульяновске.

Подробнее: В Ульяновской области клещи покусали около 500 человек