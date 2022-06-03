Вашингтон, , 14:48 — REGNUM В Сети появился трейлер продолжения истории об американских подростках Бивисе и Баттхеде. об этом сообщил портал DTF.

Американские эрудиты Цитата из м/ф «Бивис и Баттхед уделывают Америку». Реж. Айветт Каплан, Майк Джадж. США. 1996

В полнометражном фильме «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную» герои присоединяются к космической миссии в 1998 году и попадают в чёрную дыру. Через неё они перемещаются во времени в 2022 год. Производством картины занимался создатель сериала о Бивисе и Баттхеде Майк Джадж — он также озвучил обоих персонажей.

Добавим, что премьера фильма «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную» состоится 23 июня 2022 года на сервисе Paramount Plus — спустя 11 лет после выхода последнего сезона шоу о Бивисе и Баттхеде.

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