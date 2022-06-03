Панама, , 14:48 — REGNUM Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) предупредила об увеличении за последние 15 дней показателей по числу новых случаев коронавируса в Панаме, и особенно числа госпитализаций. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Панамы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно отчету учреждения, до 28 мая заполненность медицинских центров в стране увеличилась по сравнению с предыдущими двумя неделями и достигла 58% (3 281 койко-место из общего числа 5 690), по сравнению с 55% на предыдущем этапе.

Что касается отделений интенсивной терапии (ОИТ), то число госпитализированных пациентов выросло с 41% до 50% (321 койка из 635).

В исследовании ПАОЗ говорится, что увеличение числа госпитализаций в связи с заболеванием началось в эпидемиологическую неделю с 24 апреля по 30 апреля.