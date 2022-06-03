Нью-Йорк, США, , 14:47 — REGNUM Примерно 323 млн человек в мире могут оказаться на грани голода в случае продолжения на Украине боевых действий. Об этом 3 июня заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

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По его словам, мир сталкивается с беспрецедентными проблемами продовольственной безопасности.

«Только за последний год конфликты, климатический кризис, COVID и рост цен подтолкнули 276 миллионов человек к грани голодной смерти. Если война на Украине не закончится в ближайшее время, это число может возрасти до 323 миллионов человек», — написал Бизли на своей странице в Twitter.