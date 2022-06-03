Москва, , 14:46 — REGNUM В Москве прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Какая идеология нам нужна». Эксперты обсудили, что может быть в основе национальной идеологии для России. Модератором встречи выступил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

В начале дискуссии Павел Данилин отметил, что идеология может быть национальной, а не обязательной или государственной. В таком ключе «философия» государства не будет противоречить 13 статье Конституции Российской Федерации.

«В каждой национальной стратегии первые буллиты как раз идеологические. Они являются нашими целями, которые должны быть достигнуты в случае реализации стратегии», — подчеркнул модератор.

Обращаясь к историческим кейсам руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что об идеологической монополии можно говорить только в однопартийном государстве. Сейчас в России ситуация поменялась, соответственно, от понятия «идеология» было целесообразно бы уйти к термину «ценности». Именно они, в частности — патриотизм, справедливость, готовность к солидарности, выступают базой для объединения нации.

«Вопрос об «идеологии» — это вопрос о будущем, его образе, и о том, каким путем историческая общность российского народа в это самое будущее придет», — сказал он.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов обратил внимание, что до событий 2022 года Россия предлагала мировому сообществу многополярное устройство, в котором отсутствует гегемония, никто не извлекает неправомерных выгод, за всеми закреплено право развиваться согласно своим традициям, ценностям и законам. При этом страна всегда отстаивала укрепление принципов международного права и успешного функционирования институтов. Но базовые международные институты уже давно перестали функционировать. В этом смысле, специальная военная операция стала толчком для выстраивания нового миропорядка. Однако говорить сейчас о том, каким будет новый мир и как должна выстраиваться новая система — это утопия, так как все мировые игроки действуют в ситуации сиюминутного принятия решения. По мнению эксперта, важно, чтобы в новой части концептуального строительства России в наименьшей степени присутствовала геополитическая составляющая.

«Идеология должна быть связана с решением национальных задач. Она не должна отталкиваться от того, как нас видят в мире или как мы видим мир», — уточнил Федор Лукьянов.

По словам исполняющего обязанности декана философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Алексея Козырева, идеология — это продукт эпохи просвещения и оружие политических партий. Она может существовать только в странах, где есть политический плюрализм. Гораздо более важными вопросами являются возможность формирования многонациональной идеологии и объединение нации в сложнейший исторический момент.

«Сегодня речь идет не о национальной идеологии, а национальной стратегии развития и ее целях. Эти цели должны быть ясно определены в приоритеты. А приоритеты необходимо искать в социальной сфере», — пояснил он.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов обосновал, что в сложившейся ситуации Россия может стать «аттрактором», центром «цивилизации базовых ценностей» в формирующейся новой миросистеме. Обозначив актуальность поднятой темы, спикер подчеркнул, что задумываться о новой идеологии нужно. В ее основе может быть построение цивилизации базовых ценностей, которая основывается на неких христианских смыслах и ценностях классического европейского модерна, это определенная экономическая модель отличная от той модели, которая сформирована сейчас в западной цивилизации. По его мнению, на основе такой идеи можно построить вполне способный держаться на плаву русский ковчег.

«Я предлагаю действовать от противного, то есть ничего страшного, если мы будем придумывать свой цивилизационный проект, отталкиваясь от того, что нам не нравится в современном западном мутировавшем цивилизационном проекте. Они так уверены, такими стройными рядами строят антиутопию, что дают нам много подсказок относительно того, из чего можно составить иной и привлекательный образ будущего, привлекательный, в том числе для многих людей запада», — заявил он.

Олег Матвейчев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, представил свое видение базисной идеи для России. По мнению эксперта, Россия сейчас столкнулась с вызовами депопуляции, то есть по сути собственного самовыживания, борьбы за свою культуру и ценности, а также с вызовом признания ее как сильного и уважаемого игрока на мировой арене. Для того, чтобы справиться с этими вызовами страна должна опереться на три кита: сильную экономику, военную мощь и свою культуру. И в этом смысле евразийство как главная идея может стать верным ориентиром.