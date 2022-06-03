Тегеран, , 14:46 — REGNUM В продолжение оказания помощи Исламской Республикой Иран нуждающимся в Афганистане, очередная её партия была распределена среди жителей провинций Дайкунди, Хост и Пактия.

Жители Афганистана (сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken

Посольство Ирана в Кабуле написало в «Твиттере», что в Хосте помощь была роздана нуждающимся и семьям жертв терактов.

Ранее миссии Исламской Республики Иран в Мазари-Шарифе, Кундузе и Кандагаре также объявили о раздаче помощи нуждающимся жителям этих провинций.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, более половины населения Афганистана нуждается в гуманитарной помощи, и каждый второй житель страны не знает, когда он поест в следующий раз.

Эксперты ООН по правам человека призвали США принять участие в решении экономического кризиса в Афганистане и призвали к освобождению всех конфискованных активов, чтобы обеспечить беспрепятственное поступление гуманитарной помощи для удовлетворения основных потребностей афганского народа.