Рязань, 3 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки госпитализированы 16 человек с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

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Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 121 398 жителей. Выздоровели после лечения 116 948 человек, из них 79 пациентов — выписаны за сутки.

В летальной статистике региона 3 390 записей.