Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Уровень инфляции в Грузии по итогам мая 2022 года составил 13,3%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном на сайте организации.

Инфляция

Сообщается, что больше всего в Грузии на рост инфляции повлияли цены на продукты. Они в среднем повысились на 22% (по итогам апреля — на 21,3%), что увеличило уровень инфляции на 6,88 процентных пункта.

Цены на услуги транспорта в стране в среднем выросли на 20% (в апреле — на 22,4%), что увеличило уровень инфляции на 2,42 процентных пункта. Также значительно выросли цены на услуги ЖКХ (16,1%) и на обслуживание в ресторанах и гостиницах (12,6%).

Стоит отметить, ранее вице-президент Национального банка Грузии Папуна Лежава заявил, что с апреля в стране будет снижаться уровень инфляции, и этот процесс продолжится до конца года. В марте уровень годовой инфляции составил 11,8%, в апреле — 12,8%.

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